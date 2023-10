Sobe para 135 total de cidades atingidas por chuvas em Santa Catarina

Santa Catarina tem, nesta terça-feira (10), 135 municípios com ocorrências em virtude das chuvas fortes que atingem o estado. Ontem, eram 132. A informação é da Defesa Civil estadual.O balanço mostra, também, que 82 cidades decretaram situação de emergência no estado em razão do mau tempo. Duas mortes foram confirmadas em decorrência das cheias dos rios: uma na cidade de Rio do Oeste e a outra em Palmeira.

De acordo com Defesa Civil estadual, o tempo em Santa Catarina segue firme com predomínio de sol na maior parte do estado, por influência de um sistema de alta pressão.

Notícias relacionadas:

Porém, na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e no litoral norte, a variação de nuvens pode provocar chuva fraca e chuviscos isolados e passageiros. Apesar da melhora no tempo nessa segunda-feira (9), a previsão meteorológica aponta que, no fim da manhã desta quarta-feira (11), o tempo mudará em Santa Catarina, com o retorno de chuvas, raios, fortes rajadas de vento e granizo, sobretudo, na divisa com o Rio Grande do Sul.