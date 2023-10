Cineasta afro-americana Cauleen Smith é a homenageada do FestCurtasBH

Notícias relacionadas:

Segundo Ana Siqueira, a ideia é apresentar vários aspectos do trabalho de Cauleen, englobando sessões de curtas e o longa-metragem Drylongso que, embora tenha sido reconhecido, teve circulação bem limitada. "O filme foi restaurado e está sendo redescoberto agora e aclamado, porque na época não teve o reconhecimento devido", disse Ana. Cauleen estará presente no festival no dia 19, no Palácio das Artes, onde conversará com o público, às 21h, e sobre seus filmes e instalações mais recentes. "Dá para conhecer os pensamentos dela, de muita liberdade artística." Esta é a primeira vez que a cineasta vem ao Brasil.

No dia 22, às 17h, será aberta a mostra Cauleen Smith - As possibilidades cotidianas da imaginação, seguida da exibição do filme Drylongso, com classificação para 14 anos. Às 20h, haverá sessão de filmes premiados.



Segundo a curadora do evento, Cauleen é muito conhecida no mundo. "Ela tem muita circulação no exterior, mas, no Brasil, foi exibida de forma mais pontual. Nunca veio ao Brasil. Seu nome dela chegou para nós em um momento em que estávamos lidando muito com o cinema negro", ressaltou Ana.



Desde 2018, o trabalho de Cauleen Smith vem sendo acompanhado pela curadoria do FestCurtasBH, mas sua vinda esbarrou na pandemia de covid-19. Agora, chegou a hora do encontro. "Ela está ansiando por isso. Já trabalhou com pessoas brasileiras. Era um desejo dela também ter a experiência no meio do cinema do Brasil", enfatizou Ana Siqueira.

Cauleen é participante do movimento do Afrofuturismo, estética literária e cultural emergente que combina elementos de ficção científica e histórica, fantasia, afrocentricidade e realismo mágico com cosmologias não ocidentais, a fim de criticar não apenas os dilemas atuais de pessoas de cor, mas também para revisar, interrogar e reexaminar os acontecimentos históricos do passado.

O festival

Além de filmes de curta-metragem, o FestCurtasBH promove uma série de atividades artísticas, como shows, apresentações teatrais e exposições, em busca de uma "amarração" com outras atividades artísticas, informou a curadora. O festival faz parte de um centro cultural importante, a Fundação Clóvis Salgado, que trabalha com diversas formas de arte. "O FestCurtasBH está bem inserido aí."

Das 3.031 inscrições recebidas, o evento selecionou 142 curtas-metragens de 34 países e 18 unidades federativas brasileiras entre mostras competitivas, paralelas e especiais: São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Rio De Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso, Piauí e Rio Grande do Norte.