Ministro CGU debate em Paris o combate ao suborno transnacional

Ainda na capital francesa, Vinícius de Carvalho se encontra, em visita institucional, com o diretor-geral de Assuntos Globais, Cultura, Educação e Desenvolvimento do Ministério das Relações Exteriores da França, Aurélien Lechevalier.

"Na reunião, o ministro da CGU apresentará a agenda internacional do Brasil no campo da integridade e anticorrupção para os próximos meses, incluindo a atuação do país na coordenação das atividades do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20", informou o ministério.

Na terça-feira (10), o ministro participou, em Frankfurt, na Alemanha, de uma palestra sobre Mercados Digitais e Regulação, no âmbito do Programa Internacional de Alta Formação Digitalização e Democracia: Um Diálogo Brasil-Europa.

Na sexta-feira (13), Vinícius de Carvalho participa do painel Brasil: o melhor negócio do mundo, no Fórum Esfera Internacional, também em Paris. Segundo a CGU, o objetivo do evento é "fortalecer a relação com a França e reforçar que o Brasil se prepara para receber novos investimentos", com destaque para o papel da CGU na melhoria do ambiente de negócios do Brasil e na promoção da integridade pública e privada em políticas de desenvolvimento como o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).