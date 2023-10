Segunda aeronave com brasileiros em Israel está a caminho do Brasil

Gleik relatou que manteve contato permanente com a família durante toda essa situação. "Meu filho tem 4 anos. Decidi não contar para ele o que estava acontecendo. Agora que eu cheguei, vou contar, mas de forma adaptada até pela questão da idade", contou.

O produtor de vídeo disse ainda ter se sentido seguro na maior parte do tempo, mas que o clima no aeroporto o deixou tenso. "Nós tentamos comprar uma passagem para sair de Israel. Compramos para Istambul e depois para Bucareste. As duas foram canceladas quando estávamos no aeroporto. E estava aquela correria, ficava pensando: 'será que vai explodir alguma coisa aqui?'. Naquele momento, senti que estava em um país em guerra".

Confira as imagens da chegada do primeiro voo com repatriados ao Brasil.