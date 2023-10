Lula faz reunião com ministros para discutir chuvas em SC e seca no AM

Santa Catarina

Em Santa Catarina, as chuvas dos últimos dias deixaram um rastro de alagamentos, deslizamentos e outras ocorrências. Até esta quarta-feira (11), pelo menos 135 municípios já haviam decretado situação de emergência no estado.

Uma força-tarefa do governo federal desembarcou em Navegantes, no litoral catarinense, para acelerar o apoio a municípios atingidos. A comitiva, liderada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, sobrevoou as cidades mais afetadas pelos temporais, no Vale do Itajaí, entre elas, Rio do Sul e Taió. Depois, por terra, percorreu algumas localidades de Blumenau, onde seus integrantes se reuniram com o governador catarinense, Jorginho Mello, prefeitos, parlamentares e a comunidade.

Amazonas

Já na Região Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira o envio de mais efetivo da Força Nacional para reforçar as equipes que já estão atuando no combate aos incêndios florestais.

A seca e o ar poluído pela fumaça fez a Fiocruz Amazônia recomendar o uso de máscaras. Em alguns bairros de Manaus, a qualidade do ar é considerada "péssima". E a quantidade de poluentes nesta quinta-feira (12) está cinco vezes maior do que já é considerado "muito ruim" pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente.