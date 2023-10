Uma paralisação dos trabalhadores afetou o funcionamento do metrô de São Paulo nesta quinta-feira (12). Segundo a empresa, as linhas 1 (Azul), 3 (Vermelha) e 15 (Prata) chegaram a ficar completamente paradas, enquanto a Linha 2 (Verde) foi parcialmente afetada. No entanto, as operações foram retomadas por volta da 13h40, sendo que apenas a Linha 3 continua com o funcionamento interrompido.

Foi acionado o sistema de ônibus gratuitos para atender aos passageiros.

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo afirma, por nota divulgada nas redes sociais, que funcionários da Linha 2 receberam advertências em retaliação à g reve realizada pela categoria no último dia 3 . A paralisação desta quinta-feira (12) acontece como protesto a essa ação da empresa.