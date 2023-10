Parque Garota de Ipanema é reinaugurado no Rio após reforma 

A prefeitura do Rio reinaugurou nesta quinta-feira (12) o Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, zona sul do Rio, após uma reforma no local. O parque foi inaugurado em 1968 e batizado em homenagem à canção "Garota de Ipanema", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Os prédios já existentes no local foram reconstruídos e uma das estruturas irá abrigar a nova sede da Subprefeitura da Zona Sul. O paisagismo do parque foi recuperado, com a revitalização de muretas e áreas de jardim. A área do parquinho infantil foi totalmente revitalizada, com a instalação de saibro e novos módulos de brinquedos

A arena musical e a pista de patinação também foram revitalizadas.Também foi feita a remoção de pichações e limpeza nas pedras com a equipe de garis alpinistas.