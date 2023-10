Haddad e Campos Neto recebem prêmio de publicação internacional

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, receberam nesta sexta-feira (13) prêmios da revista Latin Finance, publicação especializada em economia na América Latina e no Caribe. Os dois foram considerados os melhores nas respectivas funções na região.

A premiação foi entregue em Marrakech, no Marrocos, onde Haddad e Campos Neto participam até este sábado (14) da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. O encontro reúne ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais de 189 países e, tem como destaque, a reforma no financiamento de instituições multilaterais e a presidência do Brasil no G20, grupo das 20 maiores economias do planeta.

O Banco Central e Fernando Haddad postaram fotos da premiação nos perfis oficiais nas redes sociais. "Muito bom ver mais um reconhecimento internacional do trabalho do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Parceria bem-sucedida em benefício do Brasil. Parabéns, ministro Fernando Haddad", diz Campos na postagem, com uma foto em que aparece segurando o prêmio ao lado do ministro da Fazenda.