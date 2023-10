Human Rights Watch denuncia susposto uso de fósforo branco na guerra

Leis são violadas

No entanto, segundo a HRW, seu uso em áreas densamente povoadas, como Gaza, viola as leis humanitárias internacionais, que requerem que "as partes envolvidas no conflito adotem todas as precauções possíveis para evitar ferimentos e perdas de vidas de civis".

A HRW também afirma que fósforo branco foi usado em áreas rurais do sul do Líbano, na terça-feira (10). Em resposta à Agência Brasil, as Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que "não usam esse tipo de arma".

