COI sinaliza intenção de criar em breve Jogos Olímpicos de E-Sports

Este evento teve mesas de debate e exibições em diversos games, mas também coroou campeões do circuito em dez games, quase todos eles simuladores de modalidades 'reais', embora nem todas olímpicas. Alguns exemplos: Tic Tac Bow (tiro com arco), Virtual Taekwondo (taekwondo) e Tennis Clash (tênis). Games de sucesso fora da atmosfera de simulação de esportes, como 'Just Dance' e 'Fortnite', também fizeram parte da semana.

Segundo Thomas Bach, esses eventos são como os primeiros passos para a instituição de uma Olimpíada de esportes eletrônicos.