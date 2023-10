Habitat Brasil quer reformar 5 mil pisos no Nordeste até 2028

Moema informou que um projeto-piloto está sendo realizado no agreste pernambucano, para reforma de 20 pisos, com financiamento da empresa Votorantim. Os trabalhos vão se concentrar, inicialmente, no semiárido do Nordeste, porque dados de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre inadequação das habitações no Brasil, divulgado este ano, apontam a existência de um milhão de casas no país com piso inadequado. "Mais de 530 mil estão na zona rural. Ou seja, a maior parte dessa inadequação de piso está na área rural. Como o semiárido brasileiro concentra a maior parte da população rural do Brasil, a gente achou por bem começar o projeto por essa região".

A gerente de Programas do Habitat Brasil esclareceu, porém, que isso não significa que a atuação não abrangerá outros lugares do país. "O nosso limite é o Brasil. A gente vai olhando para onde tem mais demanda, onde tem população de maior vulnerabilidade e está precisando mais". A expansão da campanha depende da obtenção de novos financiamentos, não só de empresas que trabalham na área da construção civil, como a Votorantim, mas de corporações e companhias de outros segmentos da economia que possam investir para que a meta seja atingida e o projeto seja ampliado para outros lugares brasileiros.

ONG

A Habitat para a Humanidade é uma organização global fundada nos Estados Unidos em 1976 com o objetivo de atuar no combate às desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver. Presente em mais de 70 países, a ONG defende o direito à cidade e soluções de acesso à moradia, água e saneamento, em articulação com diversos setores e comunidades. No Brasil, sua atuação ocorre desde 1992. Já foram desenvolvidos projetos em 24 estados. (Alana Gandra)