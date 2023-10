Observação do eclipse exige cuidados para evitar lesão nos olhos

Após olhar na direção de um eclipse por alguns segundos e sem proteção, Samira Ortega, de 35 anos, ficou duas semanas sem enxergar com o olho esquerdo. "Senti a vista embaçada, como se tivesse um borrão. Procurei [um médico] depois de algumas horas. Queimou as minhas retinas. No olho esquerdo tenho uma mancha até hoje", contou.

O que ela teve foi maculopatia solar, que exige acompanhamento com oftalmologista, tratamento e uma série de exames. "[Foi] no primeiro ano da Pandemia (2020). Estou bem, com o tempo a visão voltou 100%. Às vezes, olho para alguma superfície e vejo um pontinho", acrescentou.

Saiba que cuidados tomar ao observar um eclipse:

1. Não olhar diretamente para o Sol durante o eclipse;

2. Usar óculos específicos para observação ou filtros de solda número 14 ou maior - aqueles que têm proteção contra raios UV e infravermelhos e podem ser comprados em lojas de materiais de construção ou de equipamentos de segurança do trabalho;

3. Não olhe para o Sol com óculos escuros convencionais, usando telefones celulares ou câmeras fotográficas;

4. Não use binóculos ou telescópios sem orientação especializada quanto ao tipo de filtro correto a ser apropriado.