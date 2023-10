Governo envia voo para resgate de brasileiros e entrega de insumos

A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), partiu na tarde desta segunda-feira (16) da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Tel Aviv, em Israel, para repatriar brasileiros que estão na região do conflito.

O destino inicial é Roma, na Itália, de onde deve aguardar autorização para pousar em Tel Aviv e resgatar mais brasileiros. A bordo da aeronave estão dois médicos, duas psicólogas e duas enfermeiras que atuarão no transporte dos repatriados em segurança das áreas de conflitos em Israel.

Notícias relacionadas:

O retorno da aeronave ao Brasil está previsto para quinta-feira (19), às 2h30, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ).