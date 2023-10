Hidrelétrica Santo Antônio volta a operar com melhora de nível de rio

A usina havia interrompido a operação no último dia 2 de outubro diante da baixa dos níveis do rio Madeira de aproximadamente 50%.

A Hidrelétrica de Santo Antônio é uma das maiores geradoras de energia do Brasil. As 50 turbinas têm potência instalada de 3.568 megawatts. Em 2022, a Usina de Santo Antônio ocupou a quarta posição no ranking de geração de energia.

Foi a segunda vez que a hidrelétrica parou totalmente as operações. A primeira vez foi em 2014, durante a cheia histórica do Rio Madeira, um dos principais afluentes da bacia do Amazonas, que banha os estados de Rondônia e do Amazonas.