Justiça do RJ promove ação requalificação civil para LGBTQIA+

O Programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) fará na próxima sexta-feira (20) o 9º Evento de Requalificação Civil voltado para o atendimento jurídico da população LGBTQIA+.

A ação, em conjunto com o Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual, da Defensoria Pública do Rio (Nudiversis), será das 9h às 13h, no Plenário do Tribunal do Júri, no 12º andar do Fórum de Niterói, região metropolitana do Rio.

O evento terá a entrega de sentenças de requalificação civil de 70 pessoas de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Serão contempladas as pessoas encaminhadas pelo Nudiversis ao TJRJ, transexuais e não-binárias (cuja identidade e expressão de gênero não são limitadas ao masculino e feminino), que terão suas redesignações de nome e gênero.