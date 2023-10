Theatro Municipal: Lima Barreto "exumado" em monólogo de Hilton Cobra

"Na peça, os presentes no Congresso de Eugenistas no Brasil discutem como é possível um homem de raça inferior construir uma obra tão genial e tão grandiosa. Eles pedem a exumação do cadáver de Lima Barreto. Lima Barreto então volta ao mundo, chega ao Congresso e entrega sua cabeça para ser dissecada", conta Hilton Cobra.

A partir dessa história, a peça mostra as várias facetas da personalidade de Lima Barreto, refletindo sobre loucura e racismo, sobre sua obra não reconhecida e os enfrentamentos políticos e literários da época. Hilton Cobra acredita que há necessidade de falar mais sobre o escritor. "Eu acho que o mundo da arte ainda está descobrindo Lima Barreto. Eu sei que tem um filme, eu sei que tem uma novela que é inspirada em um de seus contos. Eu sei que tem várias peças, mas não são tantas". Ele disse que também manteve contato com a produção acadêmica.

"Me surpreendi com a quantidade de pesquisa sobre Lima Barreto. Mas há muitas teses que acabam engavetadas. Acho que a academia precisa melhorar a divulgação. Tem muita gente pesquisando Lima Barreto hoje. Eu viajei pelo Brasil todo, rodei pelo interior, fiz espetáculos em todo tipo de palco que você possa imaginar, em todas as regiões do país. Eu me surpreendia depois das apresentações, quando vinham pessoas do público dizer que estudavam Lima Barreto".

Considerando que a obra do escritor oferece subsídios para discutir temas contemporâneos, Hilton Cobra também busca abordar na peça questões da atualidade. "Sabe os shows de Caetano Veloso, que ele sempre faz um intervalo e aqueles discursos? Foi aí que eu achei uma chave para falar dessas questões. Em outras apresentações, falamos da pandemia de covid-19, dos problemas do governo Jair Bolsonaro. Sempre há possibilidade de eu dissertar sobre a vida cotidiana", diz.

Teatro Negro

Lima Barreto teve dificuldades para levar adiante seu trabalho literário e algumas de suas obras foram publicadas apenas postumamente. Para Hilton Cobra, artistas negros ainda enfrentam barreiras no mercado cultural. Ele avalia, no entanto, que houve conquistas do movimento negro nas últimas décadas. "Vamos falar sobre o teatro? Nós conseguimos colocar negros nas comissões julgadoras de projetos. Porque sempre fomos julgados por brancos. E temos hoje negros julgando projetos de artes. Também a partir das nossas lutas, conseguimos ter editais diferenciados. E o teatro negro conseguiu colocar a vida da gente brasileira no seu texto, na sua dramaturgia".