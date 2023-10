EUA prometem US$ 100 milhões em ajuda humanitária a palestinos

Na nota, os Estados Unidos destacam que os civis "não são culpados e não devem sofrer com o terrível terrorismo do Hamas".

"As vidas dos civis devem ser protegidas e a assistência deve chegar com urgência aos necessitados. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros na região para enfatizar a importância de cumprir a lei da guerra, apoiar aqueles que estão tentando se refugiar, ou fornecer assistência e facilitar o acesso a alimentos, água, cuidados médicos e abrigo".