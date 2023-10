Pan: Scheffer e Stefani serão os porta-bandeiras do Brasil na abertura

O Time Brasil conta com a maior equipe da história do Brasil no exterior: são ao todo 622 atletas e 11 reservas, além de 1020 integrantes - membros de comissões técnicas, oficiais de confederações e do próprio COB).

"Fernando e Luisa são grandes atletas do esporte nacional, que fizeram história nos Jogos Olímpicos de Tóquio com medalhas emocionantes. Assim, para o Comitê Olímpico do Brasil é uma alegria poder homenageá-los com a honra de carregar nossa bandeira na abertura dos Jogos Pan-americanos de Santiago. Tenho certeza de que representarão muito bem os mais de 600 atletas e 1000 integrantes da nossa delegação", afirmou Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe da missão brasileira em Santiago.