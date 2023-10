Salah, atacante do Liverpool, pede fim dos "massacres" em Gaza

? Mohamed Salah (@MoSalah) October 18, 2023

O Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 3.478 palestinos foram mortos e 12.065 feridos em ataques aéreos israelenses em Gaza desde 7 de outubro, dia em que o grupo militante palestino Hamas invadiu cidades israelenses, matando 1.400 pessoas e fazendo centenas de reféns.

Na terça-feira (17), caminhões egípcios que transportavam ajuda para Gaza se aproximaram da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, mas não estava claro quando ou se conseguiriam entrar no enclave, já que o governo do Egito tenta obter garantias de segurança de Israel depois de a área de fronteira ter sido bombardeada quatro vezes.

O governo israelense disse na quarta-feira (18) que Israel não impedirá a entrada de ajuda vinda do Egito em Gaza, mas que os suprimentos não poderão chegar ao Hamas.