Semana em Brasília mostra a jovens que educação é chave para inclusão

O ministro Camilo Santana disse àque "é preciso fazer do ensino médio uma escola atrativa para o jovem, conectada com o mundo atual do mercado de trabalho, com a inovação e a tecnologia."

Ele citou levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado em setembro deste ano, que mostra que o Brasil tem apenas 11% das matrículas no ensino médio técnico e profissionalizante. A média dos países da OCDE é de 44%.

Para estimular o aumento das matrículas no Brasil, o ministro adiantou que, em breve, lançará uma política de apoio à permanência dos alunos nas escolas de ensino médio. "Estamos perdendo muitos jovens, principalmente no primeiro ano do ensino médio, por evasão, abandono ou por reprovação."