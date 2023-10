Lula e presidente da Colômbia conversam sobre seca na Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quinta-feira (19) com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por telefone. Os dois chefes de Estado abordaram o tema da seca que atinge a Amazônia. É a pior estiagem na região em mais de um século.

Em nota, o Palácio do Planalto informou que Petro propôs uma reunião de Colômbia e Brasil com Equador e Venezuela para formular um plano comum para enfrentar a seca. A data ainda será definida. Os dois presidentes também conversaram sobre a situação no Oriente Médio, envolvendo a escalada de violência entre Israel e Hamas, e reafirmaram a necessidade de uma solução negociada para o conflito.

Lula e Petro ainda celebraram o acordo entre o governo venezuelano e a oposição do país em torno das eleições no ano que vem.