Rio terá escritório regional da Organização Mundial do Turismo

A previsão do Ministério do Turismo é que o escritório seja inaugurado em dezembro. Estão no escopo da OMT o planejamento, a discussão e a execução de ações de qualificação, promoção, atração de investimentos, pesquisas, eventos.

"A instalação desta unidade permitirá que toda a região pense no desenvolvimento sustentável do Turismo, mas não seria possível sem o esforço e comprometimento dos técnicos do Ministério do Turismo, da OMT e do Itamaraty. Um trabalho em conjunto que mostra a força do que conquistamos para o nosso país", concluiu o ministro.