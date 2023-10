No Egito, chefe da ONU pressiona por entrega de ajuda a palestinos

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, voou para a Península do Sinai, no Egito, nesta sexta-feira (20), em um esforço para que a ajuda humanitária chegue ao território palestino sitiado da Faixa Gaza. Ainda não está claro quando a entrega dos materiais de socorro estocados no Egito começará.

Em Genebra, o escritório humanitário da ONU disse que estava em negociações avançadas com todas as partes do conflito entre Israel e Hamas para garantir que uma operação de ajuda possa ser realizada em breve em Gaza.

Os Estados Unidos disseram que os detalhes de um acordo para o envio de ajuda através da passagem de Rafah, entre o Egito e Gaza, ainda estavam sendo acertados.