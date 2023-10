Pan-Americanos: Brasil bate Argentina e segue 100% no vôlei feminino

? Time Brasil (@timebrasil) October 22, 2023

Assim como aconteceu na estreia da competição, quando o Brasil venceu Cuba por 3 a 0, o principal destaque da equipe foi a oposta Sabrina com 15 pontos.

"Argentina é sempre um adversário que mexe conosco, mas todo trabalho que fazemos extra-quadra ajuda muito. Hoje, além da nossa direção tática, trouxemos muito nossa alegria para dentro de quadra, como falamos no vestiário. Gosto muito de fazer a bola de segunda, traz um pouco de dúvida para o bloqueio, e, quando tiver oportunidade, vou fazer", declarou a levantadora e capitã Naiane à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Vôlei.

A seleção brasileira volta a entrar em quadra na próxima segunda-feira (23), quando mede forças com Porto Rico a partir das 10h30 (horário de Brasília). Com a vitória deste domingo o time de Paulo Coco lidera o Grupo A e tem a presença nas semifinais do torneio bem encaminhada.