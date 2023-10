Termina neste domingo Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Estacionadas na parte externa do prédio, as carretas Ciência Itinerante atraem os visitantes com uma arena de jogos virtuais populares entre crianças e jovens, como LoL, Valorant, Fortnite e Roblox, dentre outros. E quem quiser colocar a "mão na massa" e praticar ciência, tem oportunidade nas oficinas deste domingo. Os conhecimentos apresentados vão da extração de café, passando pela fabricação de robôs ou gamificação da aprendizagem para motivar os usuários, até chegar ao Chat GPT e ao Metaverso.

No encerramento, o atração é o Show da Luna, personagem de animação que retrata uma menina curiosa de 6 anos interessada em ciências, que encoraja as crianças a investigar como é o mundo, ao lado do irmão Júpiter e do animal de estimação, o furão Cláudio. Porém, como o espaço é sujeito à lotação, antes, é preciso reservar (sem custo) o ingresso nesta plataforma virtual.

Eis a programação deste domingo no Centro de Convenções Ulysses Guimarães:

A entrada é gratuita e as atividades vão até as 17h. A programação está sujeita a alterações e à lotação de público.