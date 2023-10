Theatro Municipal do Rio oferece gala lírica a R$ 2

Em comemoração ao Dia Mundial da Ópera, celebrado em 24 de outubro, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro (TMRJ) irá oferecer espetáculos de canto lírico ao público, em apresentações a preços populares com uma programação especial no próprio dia 24 e no dia seguinte.

No segundo ano de comemoração da data, o teatro vai homenagear, com a gala lírica, os centenários de cinco cantores emblemáticos do século passado: Maria Callas, Victoria de Los Angeles, Cesare Siepi e os brasileiros Alfredo Colosimo e Paulo Fortes. Uma gala lírica é um concerto em que cantores líricos se apresentam sem encenação.

O concerto será com a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal (OSTM), sob regência de Priscila Bomfim em parceria com a Cia. Ópera de São Paulo, com obras de Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Carlos Gomes, Georges Bizet e Vincenzo Bellini.