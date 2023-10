Água fornecida por Israel à Gaza reduz 20% em um dia, alerta ONU

No dia 12 de outubro, o ministro de Energia e Infraestruturas de Israel, Israel Katz, justificou o corte de energia e água de Gaza como forma de forçar o Hamas a libertar os cerca de 220 reféns feitos pelo grupo. Após acordo para liberar a entrada de água no sul de Gaza, o ministro justificou que o restabelecimento parcial de água no sul seria importante para forçar o descolamento da população civil para o sul da Faixa.

Em nota, o porta-voz da embaixada de Israel no Brasil, Or Shaul Keren, disse que "Israel fornece apenas uma pequena parte da água para Gaza, independentemente da guerra atual. Atualmente, Israel fornece água para o sul da Faixa de Gaza e para as áreas para as quais pediu que a população não envolvida fosse evacuada. O mandato da lei internacional é apenas para permitir suprimentos humanitários e não suprimentos diretos, como Israel faz para os residentes da Faixa de Gaza".

Padarias

Além da escassez de água, os palestinos da Faixa de Gaza enfrentam longas filas para conseguir pão das padarias locais. Apenas cinco das 24 padarias contratadas com o Programa Alimentar Mundial (PAM) estão operando e fornecem pão aos abrigos com refugiados.

"A escassez de combustível é o principal obstáculo que impede essas padarias de satisfazer a procura local de pão fresco, colocando-as em risco de encerramento. As padarias estão em dificuldades, com longas filas se formando antes do amanhecer. O tempo médio de espera é de 6 horas, e as pessoas suportam essa espera para receber metade da porção normal", informa o Ocha.