Após cirurgia, Lula planeja viagem internacional para três países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já planeja a sua próxima viagem internacional, em novembro e dezembro, após a cirurgia a que foi submetido, em 29 de setembro, para restauração da articulação do quadril direito. Lula deve cumprir agendas na Arábia Saudita, Emirados Árabes e Alemanha.

O presidente entrou na quarta semana de recuperação. Nesta terça-feira (23), no programa semanal Conversa com o Presidente, ele disse que, entre 6 a 8 semanas após o procedimento, será avaliado pela equipe médica, para só então ser liberado para retomar as viagens. "Ainda tenho quatro semanas [de recuperação] em casa, no [Palácio da] Alvorada, pra depois então pensar em viajar", disse.

O próximo compromisso internacional deve ser a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no fim de novembro, seguida de uma visita à Alemanha, em 4 e 5 de dezembro. Antes de Dubai, Lula deve passar na Arábia Saudita para tratar sobre os investimentos do país em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).