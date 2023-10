Com conteúdo plural, informativo e educativo, EBC completa 16 anos

Projetos e desafios

No cumprimento de sua missão, a EBC anunciou neste ano a separação da comunicação pública da governamental, com o lançamento do Canal Gov e da Agência Gov.

As marcas institucionais foram reformuladas e a TV Brasil e as rádios Nacional e MEC estrearam novas programações.

Foram assinados seis acordos com emissoras internacionais, além da ampliação de convênios com universidades federais. Em 2024, há expectativa da retomada do canal internacional, que levará notícias do Brasil aos brasileiros que vivem no exterior.

Mais que um sistema de comunicação, a EBC cumpre a missão institucional de complementar os serviços privado e estatal. Os veículos atuam no desafio de possibilitar à população brasileira exercer o direito à comunicação.

"Desde a criação da EBC, seus funcionários têm cumprido a missão que a empresa precisa desenvolver. Só que ainda hoje falta a estrutura para que as ações sejam realizadas a contento e alcancem todo o território nacional e os brasileiros que estão fora do Brasil. Há também a necessidade de estimular uma maior participação da sociedade na gestão da empresa e é essencial que a EBC também participe de atividade de educação midiática, preparando os usuários dos serviços para uma relação ainda mais ativa", destaca o coordenador do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), Fernando Oliveira Paulino.