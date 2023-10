Macron propõe que coalizão anti-Estado Islâmico aja contra o Hamas

O que começou como uma grande operação militar que ajudou a "proporcionar a derrota militar do Daesh no Iraque e na Síria", concentra-se agora no aconselhamento e assistência aos parceiros locais, inclusive com reconhecimento e inteligência, para garantir que o Estado Islâmico não recupere terreno perdido, afirma a coligação em seu site. A coalização opera principalmente no Iraque.