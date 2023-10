Reputação da ONU depende de ação sobre guerra, diz Mauro Vieira

"Grande parte da reputação das Nações Unidas depende da sua abordagem à crise em curso", destacou nesta terça-feira (24) o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) realizada em Nova York, nos Estados Unidos.

"Este Conselho deve estar à altura do desafio que temos pela frente. Provavelmente seremos julgados - e considerados culpados - pelas gerações futuras pela nossa inação e complacência", destacou o chanceler brasileiro.

O encontro discutiu a escalada do conflito Israel-Hamas, no Oriente Médio, iniciada no último dia 7 de outubro após o ataque do grupo Hamas contra Israel. Atualmente, o Conselho é presidido pelo Brasil que, na última semana, viu a proposta costurada pela diplomacia brasileira ser vetada pelos Estados Unidos