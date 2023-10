Vinicius Jr. está de volta à melhor forma, diz técnico do Real Madrid

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2023

Vinícius Jr. sofreu uma lesão em agosto e ficou afastado por um mês.

"Ele voltou ao seu melhor. Ele fez o gol, que foi anulado por pouco, e deu duas assistências para Rodrygo e Bellingham", disse Ancelotti aos repórteres. "Ele está de volta, e está em forma. Ele fez a diferença hoje". "Eles [Bellingham e Vinícius Jr.] trabalham muito bem juntos com a bola e sem ela. Temos que melhorar nesse aspecto, mas os dois estão fazendo um ótimo trabalho."

O Real Madrid, 14 vezes campeão da Liga dos Campeões e líder da LaLiga com 25 pontos após 10 jogos, joga contra o rival Barcelona no sábado (28). O Barcelona, terceiro colocado, está a apenas um ponto do Real Madrid.