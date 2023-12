Arrecadação de receitas federais tem queda de 0,39%

Crescimento real

Em relação ao IRRF - Rendimentos de Residentes no Exterior - foram obtidos quase R$ 6,2 bilho?es, representando crescimento real de 72,34%. O desempenho decorreu do acre?scimo nominal de 2.482,23% na arrecadac?a?o do item Aplicac?o?es Financeiras e de 48,21% no item Royalties e Assiste?ncia Te?cnica.

Já o IRRF - Rendimentos de Capital - somou R$ 97,8 bilho?es, resultando em um crescimento real de 21,61%.

O resultado pode ser explicado pelos acre?scimos nominais de 48,23% no item Aplicac?a?o de Renda Fixa (Pessoa Física e Pessoa Jurídica), de 12,29% no item Fundos de Renda Fixa e de 30,05% nos Juros sobre Capital Pro?prio, disse o ministério.

Em relação ao Imposto de Importac?a?o e o IPI-Vinculado arrecadou-se R$ 6,4 bilho?es, com decre?scimo real de 16,9%. Esse resultado e? explicado pelas reduc?o?es de 11,17% no valor em do?lar (volume) das importac?o?es e de 7,13% na taxa me?dia de ca?mbio, combinadas com os aumentos de 6,76% na ali?quota me?dia efetiva do Imposto de Importac?a?o e de 7,13% na ali?quota me?dia efetiva do IPI-Vinculado.

Variação no período

Entre janeiro e novembro deste ano, a Receita Previdencia?ria totalizou R$ 538,3 bilho?es, com crescimento real de 5,31%. Esse desempenho e? explicado pelo crescimento real de 7,79% da massa salarial.