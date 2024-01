Hoje é Dia: 100 anos de Heleninha Costa e São Sebastião são destaques

No dia 20 de janeiro, completam-se 40 anos da morte do ator e nadador romeno Johnny Weissmuller. Ele ficou conhecido mundialmente como o astro do clássico filme Tarzan, mas se destacou antes disso: em 1924, ele ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. Em 2016, a Rádio Nacional relembrou como ele passou de atleta para ator em um especial sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro.

No mesmo dia, a morte do escritor e dramaturgo mineiro Aníbal Machado completa 60 anos. Fundador do grupo teatral O Tablado e ícone do movimento antropofágico, ele foi personagem do História Hoje em 2016.

Datas comemorativas

O dia 20 de janeiro também é marcado por três datas comemorativas: duas delas são o Dia Mundial do Queijo e o Dia Nacional da Parteira Tradicional, que foi celebrado pela Radioagência Nacional em 2023: