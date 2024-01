Corinthians bate Cruzeiro e fatura titulo da Copinha pela 11ª vez

Depois do intervalo, o Cruzeiro seguiu pressionando em busca do primeiro gol. E por muito pouco não marcou com Vitnho, aos 23 minutos, que mandou uma bomba da entrada da área, mas Felipe Longo defendeu e salvou o Timãozinho. Dois minutos depois, Tevis balançou o fundo da rede corintiana com um belo gol: chutou da entrada da área e a bola encobriu goleiro Felipe Longo. No entanto, o gol não foi validado pelo árbitro, que anotou falta de ataque do Cruzeiro. Aos poucos, com jogadas de contra-ataque , o Corinthians foi se soltando mais na partida. Aos 31, Vitor Meer chutou com perigo em direção ao gol. A bola ainda desviou em Arthur Sousa e só não entrou porque o goleiro Otávio estava atento e espalmou para fora. O gol da vitória e hendecampeonato saiu oito minutos depois, com Kayke dominando a bola na entrada da área e soltando um belo chute cruzado, sem chances para o goleiro Otávio.