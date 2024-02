8 de janeiro: MPF arquiva investigações contra Ibaneis e Torres

O Ministério Público Federal (MPF) decidiu arquivar as investigações contra o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), Anderson Torres, e o governador do DF por improbidade administrativa relacionadas aos atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023, que culminaram com a invasão das sedes dos Três Poderes da República. Segundo o MPF, a decisão pelos arquivamentos foi tomada, entre outras razões, por não ser possível apontar conduta dolosa, nem elementos probatórios de ação intencional dos investigados para que pudesse ser aplicada a Lei de Improbidade Administrativa.

A decisão do arquivamento, com data dessa terça-feira (30), foi do procurador da República Carlos Henrique Martins Lima, que disse na?o ter encontrado elementos suficientes para concluir que o ex-secreta?rio de seguranc?a do DF tivesse o intuito de permitir que os manifestantes adentrassem e depredassem as sedes do Congresso Nacional, do Pala?cio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.

Notícias relacionadas:

"Deste modo, Anderson Torres na?o foi municiado com informac?o?es suficientes acerca da certeza do cara?ter belicoso das manifestac?o?es, o que tambe?m o impossibilitou de adotar medidas mais severas para a seguranc?a pu?blica junto ao governador do DF", disse o procurador.