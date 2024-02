Dias Toffoli suspende multa da Novonor, antiga Odebrecht

No pedido, a empresa disse que a medida era urgente dada às "graves dificuldades financeiras por que tem passado", as quais inviabilizam o cumprimento "de todas as obrigac?o?es pecunia?rias originalmente pactuadas e, fatalmente, podera?o comprometer a sua pro?pria sobrevive?ncia financeira".

A Novonor argumentou ainda que "uma simples ana?lise parcial do material obtido a partir da Spoofing" permite corroborar as suspeitas de que foram praticados excessos em relac?a?o a ela pelos membros da Forc?a Tarefa da Operac?a?o Lava Jato, os quais visaram a coagi-la para a celebrac?a?o de um acordo.

Toffoli determinou que a suspensão seja mantida até que a Novonor consiga analisar todo o material relacionado a? Operac?a?o Spoofing. O objetivo, segundo pedido da empresa, é para que possam "ser empregadas as provide?ncias devidas frente a?s fundadas suspeitas de vi?cio na celebrac?a?o das referidas avenc?as, decorrente de atos praticados por autoridades".

O ministro Dias Toffoli autorizou ainda a empresa promover a reavaliac?a?o dos termos dos acordos de lenie?ncia entabulados junto à Procuradoria-Geral da Repu?blica (PGR), à Controladoria-Geral da Unia?o (CGU) e à Advocacia-Geral da Unia?o (AGU), "possibilitando-se a correc?a?o das ilicitudes e dos abusos identificados".

Na decisão, Toffoli argumenta que a troca de mensagens confere plausibilidade suficiente a?s teses levantadas, entre elas a de conluio entre Moro e integrantes do MPF.

"Ora, diante das informac?o?es obtidas ate? o momento no a?mbito da Operac?a?o Spoofing, no sentido de que teria havido conluio entre o jui?zo processante e o o?rga?o de acusac?a?o para elaborac?a?o de cena?rio juri?dico-processual-investigativo que conduzisse os investigados a? adoc?a?o de medidas que melhor conviesse a tais o?rga?os, e na?o a? defesa em si, tenho que, a princi?pio, ha?, no mi?nimo, du?vida razoa?vel sobre o requisito da voluntariedade da requerente ao firmar o acordo de lenie?ncia com o Ministe?rio Pu?blico Federal que lhe impo?s obrigac?o?es patrimoniais, o que justifica, por ora, a paralisac?a?o dos pagamentos, tal como requerido pela Novonor", argumenta Toffoli em sua decisão.