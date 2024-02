Inscrições para o Prouni do 1º semestre terminam nesta sexta-feira

O prazo final de inscrições foi ampliado em um dia, após anúncio do MEC na quinta-feira (1º).

Anualmente, o?Prouni?tem duas?edições,?com oferta de bolsas no primeiro e no segundo semestres, para ingresso no ensino superior.

Inscrições

As inscrições para concorrer às bolsas de estudo devem ser feitas?exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do ProUni, no ícone "Inscreva-se". Para acessá-lo, é preciso entrar com login e senha, na conta no site Gov.br , de serviços digitais do governo federal. ?As inscrições?são gratuitas.

A?inscrição no processo seletivo do?Prouni?é condicionada?ao cumprimento dos requisitos de renda, exceto para?o candidato que é professor da rede pública de ensino.?

O candidato que atender a todos os requisitos exigidos para concessão da bolsa de estudo deverá preencher seus dados pessoais e o questionário socioeconômico disponibilizado.