Bia Haddad avança para quartas do WTA 500 de Abu Dhabi

A próxima adversária de Bia Haddad nas simples será a tunisiana Ons Jabeur, que superou a britânica Emma Raducanu por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1). Em sua estreia na competição, na última segunda (5), a brasileira de 27 anos derrotou a chinesa Xiyu Wang por 2 sets a 0.

Nas duplas, Bia está ao lado da também brasileira Luísa Stefani. O duo estreou com vitória diante da cazaque Anna Danilina e da ucraniana Nadiia Kichenok. Agora a equipe do Brasil mede forças na próxima sexta (9) com as norte-americanas Desirae Krawczykt e Caroline Dolehide em busca de uma vaga nas semifinais da competição.