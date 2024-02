Brasil derrota Portugal e avança no Mundial de Beach Soccer

? CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 18, 2024

A vitória na prorrogação - que vale dois pontos - levou o Brasil a cinco pontos na classificação do Grupo D, depois do triunfo por 5 a 3 sobre Omã na estreia. A seleção brasileira ainda enfrenta o México, na próxima terça-feira (20), a partir das 14h (horário de Brasília), no encerramento da primeira fase. Como Portugal e Omã - ambos com três pontos - se enfrentam na última rodada, não há como o Brasil terminar abaixo da segunda posição na chave, garantindo assim a classificação às quartas.