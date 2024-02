Santos vence em dia de grande público e homenagens no Morumbis

Com o resultado, o Santos se mantém como o dono da melhor campanha da fase inicial, somando 22 pontos. O São Bernardo tem 15 pontos e é o segundo colocado do Grupo D, podendo ser ultrapassado pelo São Paulo, que visita o Guarani nesta tarde a partir das 18h e tem 14 pontos.

A vitória do Santos foi acompanhada por 50.132 pessoas no estádio do Morumbis e foi marcada ainda por homenagens para o ex-centroavante Serginho Chulapa, herói santista da conquista do Estadual de 1984, e para o goleiro Fábio Costa, peça fundamental no título brasileiro de 2002. As duas conquistas ocorreram no estádio da capital paulista.