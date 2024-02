Rússia diz que tomará medidas em resposta à adesão da Suécia à Otan

"Monitoraremos de perto o que a Suécia fará no agressivo bloco militar, como realizará sua adesão na prática (...) com base nisso, construiremos nossa resposta com medidas retaliatórias de natureza técnico-militar e outras", disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

"A adesão da Suécia à Otan é acompanhada pelo contínuo aumento da histeria contra a Rússia no país, que, infelizmente, é incentivada pela liderança política e militar sueca, mas sua principal fonte está no exterior. Não são os próprios suecos que estão fazendo a escolha; essa escolha foi feita para os suecos", afirmou ela.

O movimento da Suécia para aderir à Otan estava alimentando as tensões e a militarização, acrescentou.

A embaixada da Rússia em Estocolmo também falou de contramedidas militares e técnicas não especificadas em sua conta do Telegram na terça-feira (27), dependendo da extensão das tropas da Otan e dos destacamentos de material dentro da Suécia.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse que os comentários da Rússia não foram surpreendentes.

"Isso foi o que eles disseram quando a Finlândia aderiu à Otan, também", declarou Kristersson, segundo a agência de notícias TT, na quarta-feira, durante uma viagem à cidade de Trollhatten, no Sul da Suécia.