Bia Haddad cai na estreia do WTA San Diego e amarga 4ª derrota seguida

Billie Jean King Cup

Bia Haddad e Laura Pigossi fazem parte do quinteto brasileiro que buscará uma inédita classificação para as finais do tradicional Billie Jean King Cup. Junto com Carolina Meligeni, Luísa Stefani, e Ingrid Martins, Bia e Laura disputarão o torneio qualificatório, que reunirá oito países, nos dias 12 e 13 de abril, em São Paulo. O time brasileiro estrearão contra a equipe da Alemanha. Quem vencer o qualificatório avança às finais, que ocorrerão em novembro.