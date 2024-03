Organizações de motoristas de aplicativo divergem sobre regulação

Conhecido como Duda, o presidente da Amasp sugere que a proposta busca apenas "a arrecadação [do governo] e jogar a classe dos motoristas no colo dos sindicatos". O presidente da Amasp diz que conta com 23 mil associados e sustenta que os sindicatos "não são reconhecidos pela classe como representantes", criticando que a negociação coletiva fique com as entidades sindicais.

Por outro lado, o presidente do Stattesp, Leandro Medeiros, diz que tem 68 mil motoristas cadastrados e 5,8 mil sócios que contribuem financeiramente com a entidade. "A Constituição é clara: quem representa a classe trabalhadora é o movimento sindical", ressalta.

Presidenta do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo de Mato Grosso (Sindmapp), que conta com 19,5 mil filiados, Solimar Menacho afirma que o projeto tem vários pontos positivos, como a determinação de negociação via acordo coletivo, a obrigatoriedade de estar na Previdência Social, e o direito a recorrer de exclusões injustas da plataforma. Por outro lado, ela criticou a proposta de R$ 32 por hora.

"Qualquer categoria para nascer, nasce com o mínimo e a gente vai ter que lutar para ter melhorias. Então, nós vamos encarar de frente e vamos lutar", garante.

Sobre a Associação que critica totalmente o projeto, a sindicalista disse o papel das associações é outro. "As pessoas confundem o dever da associação e o dever do sindicato. A associação defende a causa civil, o lazer, uma parceria com o plano odontológico, essas coisas. O sindicato defende o trabalhador. A vontade deles [das associações] era estar na mesa de negociação. Como quem entrou na mesa foram os sindicatos, desde então eles vêm falando mal de sindicato", argumenta.

Solimar acrescenta que o acordo coletivo é fundamental. "Hoje, aplicativo nenhum ouve o sindicato. Somente São Paulo, Rio e Minas que conseguiram falar com a Uber. Agora, nós vamos ter acesso, pelo menos a Uber, para marcar uma audiência, falar, reclamar, buscar melhorias", completou.