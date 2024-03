Envio de informações para Pé-de-Meia termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (8) o prazo para sistemas de ensino e instituições federais ofertantes de ensino médio que aderiram ao programa Pé-de-Meia transmitam ao Ministério da Educação (MEC) as informações de matrícula dos estudantes.

Em nota, o MEC informou que os dados devem ser enviados via Sistema Gestão Presente, por meio?de?planilha ou?de?interface?de?programação?de?aplicações. Os alunos que tiverem as informações consolidadas dentro do prazo vão receber o incentivo-matrícula,?pago em parcela única?de?R$ 200, entre os dias?26?de?março?e?7?de?abril.

"Até?14 de junho,?podem ocorrer?eventuais correções e atualizações dos dados por parte dos sistemas de ensino e?das instituições federais que ofertam ensino médio. Nesse caso,?o pagamento do?Incentivo-Matrícula?poderá ser?realizado?até 1º de julho de 2024", destacou o ministério.