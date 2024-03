Bárbara e Carol são campeãs da etapa de Doha e se aproximam de Paris

? CBV (@volei) March 9, 2024

"Estou tão feliz e orgulhosa do nosso trabalho, estamos nos preparando para evoluir e jogar o nosso melhor vôlei. Quero parabenizar a Carol, temos uma ótima energia juntas", disse Bárbara, prata na Rio 2016 ao lado de Ágatha, em depoimento ao site do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Na disputa final valendo a medalha de ouro em Doha, Bárbara e Carol derrotaram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, com um duplo 21/18. Após a conquista de hoje, a dupla brasileira saltou da quinta posição no ranking mundial (6720) para a terceira colocação, ao totalizar 10140 pontos. Outras duas parcerias brasileiras seguem com chances de ir a Paris: Tainá e Victoria (5ª no ranking) e Ágata e Rebeca (9ª).

Já Carol Solberg, filha da ex-jogadora Isabel Salgado, um dos ícones do volêi brasileiro, pode debutar em Olímpíadas ais 38 aos, se carimbar a vaga na edição de Paris.