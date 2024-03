Projeto estimula leitura entre jovens em regime socioeducativo no PR

Segundo Maria, o livro de Krenak "dialoga com a maneira como os meninos veem", e eles se identificaram muito" com o que o autor aborda, como, por exemplo, os sonhos. "A gente ainda é indígena, sabe? Então os meninos curtiram ler", comenta a professora.

O projeto é iniciativa da assistente social Andressa Ferreira Cândido, servidora do Estado do Paraná e lotada no Cense II.

Em abril, o Clube de Leitura se prepara para receber a escritora Marina Miyazaki Araujo, que vai falar do seu livro Pai Francisco, sobre a história de um menino que está longe do pai, afastado do convívio social. Para os meses seguintes, Andressa já trata de novos convites para os autores, que falam gratuitamente com os adolescentes.

Enquanto prepara as sessões do Clube de Leitura, a assistente social sonha com alguns convidados. "Eu estou focada no [ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania] Silvio Almeida", revela. Para Andressa, o autor de Racismo Estrutural seria um ótimo nome para conversar com os adolescentes em uma data próxima ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro.



Segundo Andressa, os jovens querem conversar com Drauzio Varella no Clube de Leitura. "É perfeito porque ele trabalhou dentro de unidade fechada, né?", comenta ao citar o interesse dos jovens pelo livro Estação Carandiru, em que autor narra sua experiência como médico voluntário, a partir de 1989, na Casa de Detenção de São Paulo.

O direito a atividades culturais, assim como o direito à escolarização, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescentes (1990). O Clube de Leitura do Cense II foi vencedor da primeira edição do Prêmio Prioridade Absoluta, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na categoria Poder Público em 2021.