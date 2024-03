Oposição no Senado evita questionar chanceler sobre Israel e Gaza

Ele destacou que Israel viola o direito humanitário internacional ao não permitir a entrada de suprimentos e alimentos na Faixa de Gaza e que a fala do presidente Lula comparando a ação em Gaza à Hitler foi feita em um contexto de violação dos direitos e das vidas dos palestinos.

"É nesse contexto de profunda indignação que se inserem as declarações do presidente Lula. São palavras que expressam a sinceridade de quem busca preservar e valorizar o valor supremo que é a vida humana", afirmou.

Mauro Vieira ainda lamentou que a diplomacia de Israel "tenha se dirigido de forma desrespeitosa a um chefe de Estado de um país amigo" e que as autoridades de Tel Aviv foram informadas que o Brasil "reagirá com diplomacia sempre, mas com toda a firmeza a qualquer ataque que receber, agora e sempre", acrescentando estar seguro de que "as relações do Brasil com Israel e nossa amizade com o povo israelense sobreviverão ao comportamento do atual governo de Israel".

Viagem ao Oriente Médio

O ministro brasileiro ainda informou que irá neste final de semana ao Oriente Médio. Ele deve ir à Ramala, capital da Palestina ocupada, na Cisjordânia, além de fazer uma visita à Jordânia, ao Líbano e à Arábia Saudita. "A partir de domingo, eu farei essa viagem de quatro dias, um dia, em cada país", afirmou.

Em nota, o Itamaraty afirmou que Vieira vai se reunir com os ministros das relações exteriores de cada um desses países. "Durante os encontros, o Ministro Mauro Vieira passará em revista os principais pontos da agenda bilateral do Brasil com os respectivos países, sobretudo em temas como cooperação técnica, comércio e investimentos" disse o MRE.