Inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira

Termina às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (15) o prazo para inscrição no processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Interessados devem se inscrever pelo?Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, são?ofertadas?67.301 vagas?para financiamento?em?1.260?instituições privadas?de educação?superior.??A ordem de classificação e a pré-seleção de candidatos será divulgada no dia?21?de?março, em chamada única, também no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.?

Notícias relacionadas:

Fies Social