Leste de Cuba tem protesto em meio a apagões e escassez de alimentos

Díaz-Canel confirmou o protesto em Santiago na plataforma X, logo após o fim da manifestação.

"Várias pessoas expressaram sua insatisfação com a situação do serviço elétrico e da distribuição de alimentos", disse Díaz-Canel. "A disposição das autoridades do Partido, do Estado e do Governo é atender às reclamações do nosso povo, ouvir, dialogar, explicar os diversos esforços que estão sendo realizados para melhorar a situação, sempre em uma atmosfera de tranquilidade e paz."

Díaz-Canel também afirmou que "terroristas" dos Estados Unidos estavam tentando fomentar novas revoltas.

"Esse contexto será aproveitado pelos inimigos da Revolução para fins de desestabilização", disse ele no X.

A polícia chegou a Santiago para "controlar a situação" e "evitar a violência", de acordo com relato publicado na rede social pela estatal CubaDebate.

Não ficou claro se alguém havia sido preso durante o protesto.